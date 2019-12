Calcio, Serie A 2019-2020: il Milan presenterà Zlatan Ibrahimovic il 3 gennaio (Di lunedì 30 dicembre 2019) Inutile negarlo, il ritorno di Zlatan Ibrahimovic a Milano, tra le file del Milan, sarà uno dei motivi d’attrazione dell’inizio del 2020. Lo svedese torna a vestire la maglia rossonera, dopo essere stato il leader della compagine meneghina dal 2010 al 2012. La società, dunque, ha scelto di affidarsi al 38enne svedese, offrendogli un contratto di sei mesi e il suo esordio è previsto il 6 gennaio a San Siro contro la Sampdoria. L’ingaggio di Ibra sarà di 3 milioni di euro e si parla già di un possibile prolungamento per un’altra stagione con cifre raddoppiate (6 milioni di euro). Quel che è certo è che il centravanti scandinavo sarà presentato alla stampa venerdì mattina alle 10:00 presso la sala conferenze di Casa Milan. CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI Calcio giandomenico.tiseo@oasport.it Twitter: @Giandomatrix Clicca qui per seguire OA Sport su ... Leggi la notizia su oasport

