Calcio | razzismo | il Pescara censura un tifoso che sui social insulta Machin

Il Pescara Calcio ha censurato il comportamento di un tifoso che ieri su Instagram ha rivolto insulti a sfondo razzista all'attaccante José Pepin Machin, giocatore della nazionale della Guinea Equatoriale, arrivato in prestito dal Parma. La "colpa" dell'atleta era stata quella di aver fallito una palla gol nel match con il Chievo. «È inaccettabile, e faremo del nostro meglio per tenere questo individuo lontano dai social e non solo. No al razzismo», scrive la società denunciando il fatto su Twitter.

