Calcio | Europei 2020 | le favorite e le possibili rivelazioni Francia sopra tutte | Italia

I principali appuntamenti sportivi del 2020 : Olimpiadi Tokyo dal 24 luglio - Campionati europei di Calcio dal 12 giugno - : Mese per mese, disciplina per disciplina, le date e i luoghi dei principali eventi dello sport nell'anno che verrà

Calcio femminile - Alia Guagni : “L’obiettivo prioritario dell’Italia è la qualificazione agli Europei 2021 - il Mondiale è stato una scossa per il movimento” : Il campionato di Calcio femminile è fermo per le festività natalizie ed è tempo di bilanci per una delle protagoniste. Ci si riferisce ad Alia Guagni, capitano della Fiorentina, seconda nella classifica generale a sei lunghezze dalla Juventus capolista. Un rendimento in crescendo per le ragazze allenate da Antonio Cincotta che sperano nel 2020 di avere un rendimento ancor più convincente, per provare a recuperare il ritardo dalle ...

Calcio - Roberto Mancini : “L’Italia parte per vincere gli Europei 2020 - ma ci sono squadre più strutturate” : Il 12 giugno 2020, data dell’esordio della Nazionale italiana di Calcio di Roberto Mancini, si avvicina. All’Olimpico gli azzurri affronteranno la Turchia e vorranno iniziare con il piglio giusto la fase finale della rassegna continentale. Un 2019 molto positivo per la compagine tricolore, visto il dominio assoluto nel Gruppo J di qualificazione ad Euro 2020: 10 vittorie in altrettanti incontri e una filosofia di gioco propositiva ...

La Nazionale di Calcio giocherà due amichevoli contro Inghilterra e Repubblica Ceca in vista degli Europei 2020 : Il 27 marzo e il 4 giugno 2020 la Nazionale di calcio maschile giocherà due amichevoli in preparazione degli Europei itineranti del 2020: la prima contro l’Inghilterra a Wembley, la seconda contro la Repubblica Ceca in una sede ancora da

Calcio - l’Italia sfiderà Inghilterra - Germania e Repubblica Ceca prima degli Europei 2020 : il calendario degli azzurri : Si è delineato il calendario delle amichevoli che la Nazionale Italiana di Calcio disputerà come avvicinamento agli Europei 2020 in programma dal 12 giugno al 12 luglio. Gli azzurri scenderanno in campo il prossimo 27 marzo (ore 20.30) allo Stadio Wembley di Londra per affrontare l’Inghiterra, si tratterà del primo incontro del nuovo anno per i ragazzi di Roberto Mancini che quattro giorni dopo se la dovranno vedere con la Germania a ...

Europei Calcio 2020 - Italia in vacanza in Sardegna prima del raduno di Coverciano? Il possibile piano di Mancini : Gli Europei 2020 di calcio si disputeranno dal 12 giugno al 12 luglio e l’Italia vorrà sicuramente essere protagonista nella rassegna continentale, la nostra Nazionale giocherà le tre partite della fase a gironi allo Stadio Olimpico di Roma contro Svizzera, Turchia e Galles: si tratta di un gruppo abbordabile ma da non sottovalutare per gli azzurri che sono reduci da undici vittorie consecutive e che naturalmente cercheranno di fare bella ...

Calcio - Roberto Mancini sull’Italia agli Europei 2020 : “Siamo ottimisti - il gruppo è delineato. Poi se c’è lo Schillaci di turno…” : Svizzera, Turchia e Galles: sono queste le avversarie del gruppo A per l’Italia di Roberto Mancini nella prossima fase finale degli Europei 2020 di Calcio. Dal 12 giugno, con il match contro i turchi all’Olimpico di Roma, l’avventura della selezione del Bel Paese avrà inizio, con la speranza di arrivare fino in fondo (finale del 12 luglio a Londra). La compagine tricolore viene da un periodo molto positivo: le qualificazioni ...

Calendario Europei Calcio 2020 : date - programma - orari e tv di tutte le partite : Gli Europei 2020 di calcio si disputeranno dal 12 giugno al 12 luglio, per la prima volta nella storia la rassegna continentale sarà itinerante e le partite saranno ospitate da ben 12 Paesi tra cui anche l’Italia dove andranno in scena tre incontri del gruppo A (cioè tutte quelle della nostra Nazionale) e un quarto di finale. Si preannuncia grande spettacolo per questa competizione quadriennale a cui parteciperanno 24 Nazionali inserite in ...

Calcio - Europei 2020 : il tabellone ed i possibili incroci dagli ottavi alla finale. Match di alto livello fin dall’inizio : Questa sera è andato in scena al Romexpo di Bucarest (Romania) il sorteggio degli Europei 2020 di Calcio. Nella capitale rumena si sono definiti i gironi della rassegna continentale itinerante che andrà in scena il prossimo anno dal 12 giugno al 12 luglio. All’evento parteciperanno 24 selezioni che saranno divise in sei gironi da quattro squadre ciascuno, le prime due classificate e le quattro migliori terze accederanno agli ottavi di ...

Europei Calcio 2020 : i 6 gironi e le 24 partecipanti. Date - calendario - programma e tabellone : Dal 12 giugno al 12 luglio si disputeranno gli Europei di calcio 2020, evento che per la prima volta nella sua storia sarà itinerante e che non andranno in scena soltanto in uno-due Paesi come accaduto in passato. Alla rassegna continentale parteciperanno 24 Nazionali che sono state suddivise in sei gironi da quattro squadre ciascuno, le prime due classificate di ogni gruppo e le quattro migliori terze si qualificheranno agli ottavi di finale ...

Sorteggio Europei Calcio 2020 : definiti i gironi. L’Italia pesca Svizzera - Galles e Turchia : Al Romexpo di Bucarest (Romania) si è svolto il Sorteggio degli Europei 2020 di calcio, le 24 Nazionali partecipanti sono state suddivise in sei gironi da quattro squadre ciascuno. La rassegna continentale, in programma dal 12 giugno al 12 luglio, andrà in scena in ben 12 città differenti: il torneo sarà infatti itinerante per la prima volta nella sua storia, si giocherà anche allo Stadio Olimpico di Roma dove l’Italia disputerà le tre ...