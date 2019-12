Calcio: Devis Mangia sarà il nuovo CT di Malta (Di lunedì 30 dicembre 2019) Devis Mangia e Malta si incrociano. Il tecnico italiano sarà infatti il nuovo allenatore della compagine maltese e avrà la responsabilità di coordinare tutte le selezioni giovanili. Un contratto fino al 2023 per l’ex mister del Palermo, del Bari, dell’Ascoli e del Craiova. Un ritorno su una panchina di una rappresentativa nazionale, ricordando quanto seppe fare Mangia alla guida dell’Under21 azzurra, seconda negli Europei 2013 (ko contro la Spagna). Una squadra che aveva tra le fila calciatori come Ciro Immobile, Marco Verratti, Lorenzo Insigne e Alessandro Florenzi, ora punti di riferimento dell’Italia di Roberto Mancini, che vuole a fare grandi cose in vista della rassegna continentale itinerante del 2020. “Sono molto felice che Mangia abbia accettato la nostra offerta di diventare il nuovo tecnico responsabile della squadra nazionale in modo da definire ... Leggi la notizia su oasport

sportface2016 : #Malta | Le prime parole di Devis #Mangia: 'Sono molto felice, qui per il progetto' - sportli26181512 : Devis Mangia riparte da Malta: è il nuovo c.t. della nazionale: Devis Mangia riparte da Malta: è il nuovo c.t. dell… - Gazzetta_it : Devis #Mangia riparte da #Malta: è il nuovo c.t. della nazionale -