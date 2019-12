Calcio: decise le sedi del Mondiale 2021 per club in Cina, prima edizione a 24 squadre (Di lunedì 30 dicembre 2019) Sono stare rese note quest’oggi le sedi del primo Mondiale per club di Calcio a 24 squadre che si disputerà in Cina. Dal 17 giugno al 4 luglio del 2021 il Paese asiatico ospiterà infatti questa rassegna, che avrà una cadenza quadriennale. Shanghai, Tianjin, Guangzhou, Wuhan, Shenyang, Ji’nan, Hangzhou e Dalian saranno le città coinvolte, mentre non ci sarà Pechino. Dal 2021, dunque, il nuovo format prevederà la partecipazione di 24 formazioni, suddivise in otto gironi da tre squadre ciascuno, con le vincenti di ogni gruppo che si qualificheranno per la fase ad eliminazione diretta. I criteri di qualificazione per le partecipanti saranno determinati al termine di un processo di consultazioni tra la FIFA e le sei confederazioni continentali. Come riportato dall’Ansa, si è già stabilito che otto compagini apparteranno al Vecchio Continente, mentre sei saranno proveniente ... Leggi la notizia su oasport

