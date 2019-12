Cade la neve in Sicilia fino a 300 metri, foto da cartolina dalle Madonie a Corleone (Di lunedì 30 dicembre 2019) neve e gelo sulle vette più alte della Sicilia settentrionale. E’ questa la situazione meteo che si prospetta almeno per le prossime 24 ore. Una coltre bianca già da questa notte è iniziata a scendere in tutto il comprensorio madonita. Tanta neve a Gangi, Geraci Siculo, a Piano Battaglia, Piano Farina e in tutte le località oltre i 600 metri di quota delle aree interne della Sicilia ma le nevicate stanotte sono arrivata anche a quote più basse. Qualche spruzzo di neve anche a Monreale, nel Corleonese, a Piana degli Albanesi. Anche il borgo di Erice si è svegliato questa mattina con un po’ di nevischio. La neve a Polizzi Generosa Secondo le previsioni, vento gelido, neve, grandine e temperature sotto lo zero arriveranno fino ai comparti settentrionali della Sicilia a causa della massa di aria fredda almeno per le prossime 24 ore. Poi un leggero miglioramento anche se le ... Leggi la notizia su direttasicilia

