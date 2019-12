Buoni pasto 2020: tasse cartacei in aumento da gennaio. L’importo (Di lunedì 30 dicembre 2019) Buoni pasto 2020: tasse cartacei in aumento da gennaio. L’importo Aumentano le tasse sui Buoni pasto 2020 cartacei, mentre aumenta la soglia esentasse sui Buoni pasto digitali. Attualmente la soglia esentasse dei ticket cartacei ammonta a 5,29 euro, ma a partire dal 1° gennaio 2020 questa soglia si ridurrà e ciò significa che la parte eccedente il nuovo limite concorrerà alla formazione del reddito. Decisamente opposto il discorso legato ai Buoni pasto digitali, in favore di una politica che cerca di rendere trasparenti e tracciabili i pagamenti, disincentivando l’utilizzo del contante e potenziando la lotta all’evasione fiscale. Buoni pasto 2020 cartacei: aumentano le tasse, importo Attualmente i Buoni pasto cartacei da 5,29 euro sono esentasse. A partire dal 1° gennaio 2020 subentra una novità: la soglia esentasse, ovvero quella somma che non andrà a formare reddito, ammonta ... Leggi la notizia su termometropolitico

