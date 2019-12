Box Office Italia 29 dicembre | Natale con Pinocchio e Jumanji al cinema

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Box29conquista il botteghino, boomBoxsono i trionfatori delle feste. In attesa della sbornia Zalone che il 1 gennaio uscirà in 1200 copie provando a far meglio dei 26 milioni in 4 giorni di Quo Vado?, ilno gode di buona salute.è stata la favola delle feste con 5,3 milioni e quasi 10 milioni totali dall’uscita. Molto beneche incassa 6 milioni in 5 giorni e grande successo per Ficarra e Picone con il loro Il Primocapace di conquistare altri 4,5 milioni arrivando a più di 12 totali. Star Wars Episodio IX conquista 3,3 milioni superando i 10 mentre La Dea Fortuna si porta a casa 2,5 milioni e 4,6 totali. Box– I dati 29/12(ITA UK, Fra 01) di Matteo Garrone we. 5.335.838 € (tot. 9.953.911)– The Nex Level ...

badtasteit : #Pinocchio domina il weekend dopo Natale e sfiora i dieci milioni | Box-Office Italia - 01Distribution : RT @cineblogit: Box Office Italia, Pinocchio batte tutti - esordio boom per Jumanji 3 - 3cinematographe : #Cats: il film farà perdere 100 milioni alla Universal! -