Bolzano, sta bene Lisa Sartori: ritrovata la sedicenne scomparsa il 19 novembre (Di lunedì 30 dicembre 2019) Lisa Sartori, scomparsa il 19 novembre da Merano (Bolzano), è stata rintracciata dai carabinieri. La ragazza sta bene e presto riabbraccerà i suoi cari. La madre aveva dato l'allarme della scomparsa lo scorso 19 novembre, quando Lisa non aveva fatto ritorno in comunità dopo una visita a suo padre. Leggi la notizia su fanpage

FloraPiachica : RT @chilhavistorai3: Ritrovata la ragazza di 16 anni scomparsa in provincia di #Bolzano il 19 novembre. Sta bene, è stata rintracciata dai… - Celeste35700403 : RT @chilhavistorai3: Ritrovata la ragazza di 16 anni scomparsa in provincia di #Bolzano il 19 novembre. Sta bene, è stata rintracciata dai… - Core11064017 : RT @chilhavistorai3: Ritrovata la ragazza di 16 anni scomparsa in provincia di #Bolzano il 19 novembre. Sta bene, è stata rintracciata dai… -