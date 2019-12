Bologna e Fiorentina si sfidano per Juan Jesus: la situazione (Di lunedì 30 dicembre 2019) Scontro di mercato tra Bologna e Fiorentina per Juan Jesus: il difensore centrale della Roma lascerà la Capitale a gennaio Juan Jesus è destinato a lasciare la Roma a gennaio. Il difensore della Roma chiuso dalle ottime prestazioni di Smalling e Mancini vuole cambiare aria alla ricerca di maggiore minutaggio. Secondo La Gazzetta dello Sport, due squadre sono interessate al brasiliano: Fiorentina e Bologna. La richiesta della Roma si aggira intorno a 7-8 milioni e, secondo la Rosea, i viola sono in vantaggio. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

Marcell09413723 : RT @PieroQuarta1908: Quindi beffate Lecce, Udinese, Torino , Spal , Parma, Sassuolo, Bologna, Brescia, Verona , Cagliari, Genoa, Roma, Int… - Ferdi_Fe27 : RT @PieroQuarta1908: Quindi beffate Lecce, Udinese, Torino , Spal , Parma, Sassuolo, Bologna, Brescia, Verona , Cagliari, Genoa, Roma, Int… - __L_i_G__ : RT @dukeby: @enzogoku69 @jo19N26 Vero Vincenzo, dopo le tue info, ho cercato un po’ di notizie, ed in effetti, come da te già anticipato, s… -