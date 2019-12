Boda, nuovo album: titoli, canzoni e anticipazioni (Di lunedì 30 dicembre 2019) Boda, nuovo album: titoli, canzoni e anticipazioni Boda, nuovo album: titoli, canzoni e anticipazioni Daniele “Boda” Rotella ha fatto conoscere il suo secondo album, Darkness And Damages, durante una serata speciale sabato 28 Dicembre alla Cantinetta di Rotecastello, frazione di San Venanzo, in provincia di Terni. L’album sarà disponibile a partire dall’8 Gennaio 2020 e costituisce la seconda prova sulla lunga distanza dell’artista umbro. Un suono più duro per Darkness And Damages Daniele “Boda” Rotella è un musicista – per la precisione un chitarrista – molto noto in Umbria, in primo luogo per aver guidato la cult band The Rust And The Fury. Darkness And Damages, secondo lavoro solista, è distribuito dall’etichetta La Cura Dischi, segna una svolta per lui: a differenza di Song: For A Lovely Soul, suo debutto solista, il sound si è indurito e, anche se ... Leggi la notizia su termometropolitico

