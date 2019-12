Bocca | Friedkin capirà presto che il calcio in Italia più che soldi dà popolarità

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 30 dicembre 2019) “Attenti a non sognare troppo”, questo il monito di Fabriziosu Repubblica per l’arrivo dialla Roma, perché nessuno sa veramente quali siano le sue intenzioni e come intenderà gestire la società Ilè una brutta bestia, e inon basta averli, bisogna anche saperli spendere. Avere la conoscenza, soprattutto il talento del pallone. Ce l’avrà il talento Mr? Vincerà qualcosa? Perché questo conta. Gli americani hanno un gran talento negli affari soprattutto nello sport, basta pensare al merchandising legato al mondo del basket e del football e infatti vendere la Roma è stato una grandissimo affare vendendo la società che non ha di per sé neanche un mattone Probabilmenteseguirà una strada un po’ diversa eche ilinpiù chedà, prestigio, possibilità. Per questo lo fecero Viola e Sensi che ...

