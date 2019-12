Bobi il cane anziano (Di lunedì 30 dicembre 2019) In una cittadina in America, Bobi, un meraviglioso cagnolone bianco, girovagava solo e abbandonato a sé stesso. Una volontaria di una associazione notò il cane ed insieme all’aiuto di un amico provarono a prenderlo. Erano spaventati dal fatto che Bobi stava camminando sui binari di una ferrovia e da un momento all’altro poteva passare un treno e investirlo. Mentre cercavano di prenderlo Bobi scappava in continuazione, sembrava impossibile afferrarlo, probabilmente perché non si fidava degli esseri umani che fino a quel momento non erano stati gentili con lui in quanto nessuno lo aveva aiutato come stavano facendo i due giovani. Incredibilmente dopo un pò di tempo Bobi si fece prendere e i ragazzi lo portarono subito dal veterinario. Una volta arrivati in clinica il veterinario notò che il ... Leggi la notizia su bigodino

