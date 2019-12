Bmw, la moto elettrica che si carica dal cavalletto (Di lunedì 30 dicembre 2019) Prototipo elettrico Bmw Se per quanto riguarda i dispositivi di dimensioni compatte come gli smartphone la ricarica wireless è ormai diventata mainstream, per i mezzi più grandi come i veicoli elettrici questo tipo di tecnologia ancora stenta ad affermarsi, anche a causa degli attuali limiti tecnologici. Per le auto elettriche gli esempi di utilizzo di questa tecnologia sono ridotti all’osso e lo sono ancor di più per le moto. La Bmw però ha deciso di uscire fuori dal coro e nell’ambito della presentazione del progetto tecnico della sua prima elettrica, ha brevettato un metodo di ricarica che sfrutta il cavalletto della moto, ossia l’unico elemento di contatto a terra di questo mezzo realizzato in materiale metallico. Osservando l’immagine del brevetto depositato (sotto), si può notare che la compagnia tedesca ha inserito direttamente all’interno del ... Leggi la notizia su wired

