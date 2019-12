Bimbo escluso dalla recita, la mamma di Andrea al Ministro: “Giustizia” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La mamma di Andrea, il Bimbo con sospetto autismo che, secondo quanto riferito nei giorni scorsi, è stato escluso dalla recita scolastica di Natale in un Istituto di Afragola lancia un appello al neo Ministro della scuola Lucia Azzolina. “Signora Ministro, io non ci sto, voglio giustizia, pretendo che queste persone abbiano la punizione giusta, non mi va che questa sia stata solo una brutta storia di Natale e che finisca qui, permettendo che si continui ad emarginare bimbi come il mio restando impuniti”. Il Ministro, nei giorni scorsi, prima di entrare a fare parte della squadra di governo del premier Conte, era intervenuta sulla vicenda con un post su Fb: “Ho letto tanti proclami sul web, – aggiunge la mamma di Andrea – personaggi e politici che si indignavano ma probabilmente solo per strappare like e commenti per ... Leggi la notizia su anteprima24

