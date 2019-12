Bimbo autistico escluso dalla recita di Natale, la mamma scrive al ministro Azzolina (Di lunedì 30 dicembre 2019) La mamma di Andrea (nome di fantasia), il bambino di 5 anni di Afragola con sospetto autismo, ha lanciato un appello al neo ministro della Scuola Lucia Azzolini perché si interessi del caso del figlio, a dire della donna escluso dalla recita di Natale perché ingestibile per via delle patologie di cui soffre. Leggi la notizia su napoli.fanpage

