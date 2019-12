Big Sanremo 2020: svelato il cast completo del Festival di Amadeus (Di lunedì 30 dicembre 2019) Sanremo 2020, cast: Amadeus punta su Amici di Maria De Filippi. L’indiscrezione Il settimanale Chi di Alfonso Signorini ha svelato in anticipo i presunti nomi dei Big di Sanremo 2020. Chi saranno i cantanti del Festival di Amadeus? Molti di loro provengono dai talent, come quello di Amici di Maria De Filippi. Secondo la nota rivista, Riki Marcuzzo, Elodie, Giordana Angi, The Kolors ed Enrico Nigiotti saranno a Sanremo 2020. Sul palco dell’Ariston ci sarebbero, poi, anche Francesco Gabbani e Marco Masini, ma anche Morgan in coppia con Bungo e i Pinguini Tattici Nucleari, gruppo musicale indie rock italiano formatosi a Bergamo nel 2010. I nomi stanno già creando non poche polemiche sui social. Ci saranno davvero loro nella categoria Big di Sanremo 2020? L’annuncio di Amadeus arriverà in prima serata e in diretta sul primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo ... Leggi la notizia su lanostratv

