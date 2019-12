«Bibbiano con la clava e trovare a Salvini una famiglia terremotata» | il vademecum

Leggi la notizia su open.online

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Una leggerezza, una dimenticanza costata cara. Un militante emiliano della Lega ha infatti lasciato ildettato probabilmente dal leader del Carroccio su una delle sedie dell’Hotel Excelsior di Bologna, che è poi stato pubblicato sulle pagine di Repubblica oggi, 30 dicembre. Ieri nell’albergo si è svolto l’incontro tra Matteoe i candidati. Sul foglio, alcuni appunti. Un programma che si sviluppa in otto punti, fatto di “precetti” da seguire per la campagna elettorale del Carroccio in Emilia Romagna. «Alzare il livello con giudizio» e «sorridere» si legge nel primo punto. Dunque un consiglio sul metodo con cui approcciarsi al pubblico. Fonte: Repubblicapoi ordinerebbe di «non discutere sul buon governo in Emilia Romagna, perché comunque avvantaggia chi governa», ma bisogna continuare a parlare della «proposta politica». ...

repubblica : 'Non parlate di buongoverno, usate la clava con Bibbiano, trovate una famiglia terremotata'. Gli appunti con le ric… - LegaSalvini : ??LOCATELLI: “ASPETTIAMO ANCORA CHE BONACCINI CI PARLI DI BIBBIANO: CON #BORGONZONIPRESIDENTE FINALMENTE CHIAREZZA”… - gliitalianal : RT @Miti_Vigliero: 'Trovate una famiglia terremotata'. Come fosse un oggetto da scenografia #disgusto 'Non parlate di buongoverno, usate l… -