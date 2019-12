Berlino, spari nello Starbucks Coffee: caccia al rapinatore in fuga (Di lunedì 30 dicembre 2019) Attimi di spavento in quel di Berlino: in uno Starbucks Coffee situato nei pressi di Checkpoint Charlie, un rapinatore ha aperto il fuoco ed è riuscito a nascondersi e fuggire. Allerta alta nel centro della capitale tedesca. Nelle ultime ore si è verificata una mega operazione di polizia nel tentativo di bloccare e arrestare un … L'articolo Berlino, spari nello Starbucks Coffee: caccia al rapinatore in fuga proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

Corriere : Spari vicino al Checkpoint Charlie bandito in fuga e strade chiuse - RaiNews : Assalto a #starbucks, in corso mega operazione della polizia a #Berlino - MediasetTgcom24 : Berlino, rapina e spari vicino al Checkpoint Charlie #berlino -