Berlino, sentiti spari da uno Starbucks vicino il Checkpoint Charlie. La polizia frena: «Nessuna conferma» (Di lunedì 30 dicembre 2019) È in corso un’imponente operazione della polizia di Berlino nel centro della città, dopo che si sarebbero sentiti spari durante una rapina in uno Starbubucks vicino il Checkpoint Charlie. Dopo alcune ore, la polizia ha chiarito però che sulla notizia degli spari, gli agenti «non hanno trovato per ora conferma». Né vi sarebbero indizi relativi a un qualche sospetto, si legge ancora. Le verifiche però continuano. Wir gehen aktuell davon aus, dass der Schussabgabe ein versuchter Überfall auf ein Geschäft in der #Friedrichstraße vorausging. Wir haben die Situation unter Kontrolle.— Polizei Berlin (@polizeiberlin) December 30, 2019 Testimoni avevano raccontato, secondo i media locali, di aver sentito rumore di spari. Con un ingente dispiegamento di forze, la polizia si era messa alla ricerca del presunto rapinatore in fuga, dopo aver isolato l’area attorno ... Leggi la notizia su open.online

