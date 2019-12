Berlino, rapina con sparatoria vicino al Checkpoint Charlie (Di lunedì 30 dicembre 2019) Lavinia Greci Alcuni colpi d'arma da fuoco avvertiti vicino al celebre posto di blocco divenuto un'ambita meta turistica. La polizia parla di un tentato furto in uno Starbucks non lontano da lì rapina e colpi d'arma da fuoco nel centro di Berlino. È accaduto in queste ore, nei pressi del Checkpoint Charlie, durante un furto in una filiale della caffetteria Starbucks, vicino al celebre posto di blocco, che divideva il settore sovietico da quello occidentale durante la Guerra fredda. A riportare la notizia del furto e degli spari è stato il giornale tedesco Focus, citando un portavoce della polizia. L'area tra Friedrichstrasse e Kochstrasse, intanto, è stata bloccata e le forze dell'ordine sono alla ricerca del responsabile, che sarebbe scappato subito. Le prime informazioni In base alle prime informazioni, la situazione nella capitale tedesca sarebbe sotto controllo. A ... Leggi la notizia su ilgiornale

