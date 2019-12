Beautiful spoiler Usa: Taylor si intromette tra Hope e Liam (Di lunedì 30 dicembre 2019) Non smettono di emozionare le trame di Beautiful. Stando alle anticipazioni americane del sito She Knows, sappiamo che Taylor si intrometterà nella relazione già in bilico di Hope e Liam, devastati per la perdita di Beth. La psichiatra cercherà di spingere sua figlia Steffy tra le braccia dell’ex marito, così da dare una famiglia a Kelly e a Phoebe, senza curarsi dei sentimenti della povera Hope. Anticipazioni Beautiful: Taylor sempre più pericolosa Negli episodi già andati in onda sulla CBC in America e che i telespettatori vedranno su Canale 5 nelle prossime settimane, Brooke sarà furiosa per aver visto il marito baciare Taylor. Pare che questa volta non lo perdoni, come fece già molto tempo fa in un’occasione simile. Prima del loro matrimonio infatti, l’incorreggibile Forrester si lasciò trasportare dalla passione avvicinandosi a Quinn. Nel frattempo, le ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Beautiful spoiler Usa: Taylor si intromette tra Hope e Liam - - berta95italy : Beautiful, spoiler: Flo apprende di essere la figlia di Storm nonché cugina di Hope -