Beautiful | anticipazioni USA | THOMAS diventa buono? Sì | no | forse…

Il nuovo anno, per le puntate americane di Beautiful, si aprirà proseguendo quella che è stata la storyline di punta (e unica) degli ultimi mesi: le vicende amorose della linea "young", di cui è motore l'ossessione amorosa di THOMAS Forrester per Hope Logan. Il primogenito di Ridge riuscirà davvero a cambiare e a riscattarsi? Sicuramente è ciò che spera suo padre e che i comunicati per il 2020 sembrano confermare. Il capo produttore e sceneggiatore della soap, Brad Bell, ha infatti dichiarato: Nel 2020 vedremo THOMAS riscattarsi sul serio, ma non avverrà nel giro di una notte… Insomma, il ragazzo potrebbe trovare un miglior equilibrio e ritrovare una certa etica nel proprio comportamento, ma, in caso ciò avvenga, sarà un processo lungo e graduale.

