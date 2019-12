Leggi la notizia su kontrokultura

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Novità importanti nelle prossime puntate diin onda su Canale 5 nelle prossime settimane.si baceranno. I due verranno scoperti da, che rimarrà senza fiato. Nel frattempo, la famiglia Forrester si riunirà per celebrare la dipartita della giovane Caroline.: un riavvicinamento inaspettato Nelle prossime puntate italiane della soap opera americana, non ci sarà solo il bacio tra. Come svelano ledi Soap Dirt, Katie si avvicinerà a Bill dopo che Thorne le avrà presentato i documenti di divorzio proprio nel giorno di San Valentino. La Logan si accorgerà che l’ex marito è molto cambiato e desidererà dargli una seconda possibilità, anche per offrire una famiglia al loro figlio Will. Nel frattempo, Sally incontrerà l’ex fidanzato Thomas, che la lasciò per sposarsi con Caroline. I due avranno un ...

KontroKulturaa : Beautiful anticipazioni: Ridge bacia Taylor e Brooke li scopre - -