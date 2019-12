Basket, Serie A 2019-2020: la Dinamo Sassari vince il posticipo del lunedì, Cremona battuta con uno strepitoso Dwayne Evans (Di lunedì 30 dicembre 2019) Dodicesima vittoria in campionato per il Banco di Sardegna Sassari, che al PalaSerradimigni supera la Vanoli Cremona con il punteggio di 84-74 al termine di un posticipo della sedicesima giornata rimasto equilibrato per tre quarti. Anzi, la Vanoli per buona parte dell’incontro ha comandato, seppur con margini mai particolarmente ampi, per poi subire un Dwayne Evans inarrestabile (25 punti, 13 rimbalzi e 40 di valutazione). Per gli uomini di Gianmarco Pozzecco anche 16 di Dyshawn Pierre e Curtis Jerrells e 15 di Miro Bilan. In casa Cremona, invece, 17 di Ethan Happ, 12 di Malachi Richardson e Wesley Saunders (che aggiunge 10 rimbalzi), 10 di Nicola Akele e Josip Sobin. La Dinamo ha la certezza di chiudere almeno seconda il girone di andata, ma può ancora sperare nel primo posto vincendo a Pistoia e con sconfitta della Virtus Bologna a Trento. La squadra di Meo Sacchetti, ... Leggi la notizia su forzazzurri

