Basket: l’Olimpia Milano presenta Keifer Sykes: “Pronto a dare il massimo per questa maglia, non temo la pressione” (Di lunedì 30 dicembre 2019) l’Olimpia Milano vuol puntare a un 2020 da protagonista. Quest’oggi la compagine meneghina del Basket ha presentato ufficialmente il neo-acquisto Keifer Sykes, che nella scorsa stagione tra le file della Scandone Avellino era stato protagonista di un’annata da 17.2 e 4.1 assist di media a partita. Uno dei migliori esterni in circolazione, farà parte di una formazione che deve migliorare relativamente al peso del proprio attacco. Il debutto dunque di Sykes potrebbe essere venerdì 3 gennaio in Eurolega contro lo Zenit San Pietroburgo e le motivazioni sono molte. “Voglio onorare questa maglia e me stesso, giocando forte, mettendo tanta energia, perché è quello che chiedono il club, il coach e i tifosi. Voglio dare sempre il massimo per vincere tutte le partite, portando leadership e durezza in campo, già a partire da venerdì. Non temo la pressione“, le parole in conferenza ... Leggi la notizia su forzazzurri

