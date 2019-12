Basket, i migliori italiani della 16a giornata di Serie A: Abass incontenibile, Totè nota lieta nella stagione orribile di Pesaro (Di lunedì 30 dicembre 2019) Una prestazione favolosa da 20 punti e 8 rimbalzi non solo consente alla sua Brescia di vincere sul campo di Cantù, ma permette anche ad Awudu Abass di guadagnarsi il premio di MVP italiano della 16esima giornata di Serie A Basket 2019-2020. L’esterno azzurro, nelle ultime uscite, sta giocando da vero leader, prendendosi la squadra sulle spalle in ambedue le metà-campo. Non a caso la Leonessa ha agguantato l’Olimpia al terzo posto in classifica. La stagione di Pesaro, fin qui, è stata a dir poco disastrosa. I marchigiani non hanno ancora vinto in campionato, infatti. Nelle ultime settimane, però, hanno ritrovato il loro pivot Leonardo Totè, infortunato a inizio stagione. Il lungo azzurro si sta rivelando una delle poche note liete della stagione dell’ex Scavolini. Anche ieri sera, nella comunque onorevole sconfitta 98-92 contro i campioni d’Italia di Venezia, si ... Leggi la notizia su oasport

