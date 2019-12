Basket femminile, le migliori italiane della 12 giornata di A1. Costanza Verona protagonista contro Venezia, Vigarano trascinata da un tris azzurro (Di lunedì 30 dicembre 2019) Andiamo a scoprire quali sono state le migliori italiane della dodicesima giornata della Serie A1 di Basket femminile. Un turno di campionato che ha visto Schio essere ancora al comando con una partita e due punti in più rispetto a Ragusa. Due le vittorie sorprendenti quelle di Sesto San Giovanni e Vigarano rispettivamente contro Venezia e Lucca. Chiara Consolini / Giuditta Nicolodi: entrambe protagoniste con 15 punti nella netta vittoria della Passalacqua Ragusa sulla Iren Fixi Torino. La squadra siciliana è sempre al secondo posto con una partita in meno rispetto a Schio, grazie anche al solito ottimo apporto delle due azzurre. Ilaria Milazzo: Torino è stata sconfitta nettamente da Ragusa e la prestazione della siciliana è l’unica luce in una serata da dimenticare. Venti punti a referto ed anche otto rimbalzi, che purtroppo per la squadra piemontese non sono ... Leggi la notizia su forzazzurri

RobertoDeZotti3 : RT @LegaBasketA: E' la @REYER1872 l'ultima squadra femminile ad accedere alle semifinali della IBSA #NextGenCup grazie al successo 54 a 74… - REYER1872 : RT @LegaBasketA: E' la @REYER1872 l'ultima squadra femminile ad accedere alle semifinali della IBSA #NextGenCup grazie al successo 54 a 74… - legabasketfem : RT @LegaBasketA: E' la @REYER1872 l'ultima squadra femminile ad accedere alle semifinali della IBSA #NextGenCup grazie al successo 54 a 74… -