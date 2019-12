Barbara Berlusconi e Pato: ecco perché si sono lasciati (Di lunedì 30 dicembre 2019) Si trattava di una coppia che aveva fatto innamorare tutti: un connubio perfetto, che nessuno aveva osato mettere in discussione, Barbara Berlusconi e Alexandre Pato. Ma poi, come accade anche nelle favole più belle, è tutto finito. Sapete cosa c’è dietro alla rottura? Ve lo sveliamo adesso, con un leggero ritardo… Il vero motivo della rottura A rivelare il motivo di una separazione che sembrava non dovesse mai avvenire, fu proprio Pato. Nel momento in cui si pensava che i due stessero per sposarsi e addirittura mettere su famiglia, il calciatore annunciò la rottura. Il motivo? La distanza. Era tutto molto bello, ma la distanza ha impedito al loro amore di crescere e sbocciare. Una coppia che rimarrà nei cuori di tutti. L'articolo Barbara Berlusconi e Pato: ecco perché si sono lasciati proviene da Velvet Gossip. Leggi la notizia su velvetgossip

