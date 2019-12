Barbados | muore in vacanza dopo aver contratto un misterioso virus

Leggi la notizia su tpi

(Di lunedì 30 dicembre 2019)inunUnamortale, quella di Cristian Di Marco, volato alleper trascorrere il Natale in famiglia. L’uomo avrebbeun, motivo per cui è stato portato all’ospedale Queen Elizabeth di Bridgtown,, dove poi è deceduto. Cristian di Marco, un artigiano di 43 anni di San Giorgio (Mantova), ha accusato un malore di cui si ignora l’origine appena arrivato sull’isola, lo scorso 18 dicembre. I genitori hanno raggiunto il figlio in seguito alle sue pessime condizioni di salute e sono stati al suo fianco fino alla fine. Cristian era sposato con Federica ed era padre di due figli adolescenti, uno di 16 e uno di 19 anni, rientrati in Italiaestenuanti giornate trascorse in ospedale. Non avendo l’assicurazione per i rischi durante il viaggio, amici e ...

