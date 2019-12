Barack Obama | Piccole Donne e Parasite tra i suoi film preferiti del 2019

Leggi la notizia su movieplayer

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Gusti eclettici per l'ex Presidente USAche citatra idelinsieme a The Irishman, Storia di un matrimonio e I figli del fiume giallo. Come da tradizione, anche quest'anno l'ex Presidente americanoha svelato idele le serie tv più apprezzate, tra i titoli più amatie il coreanoha preferito citare i titoli in ordine alfabetico, al primo posto svetta dunque l'acclamato documentario American Factory, primo titolo distribuito dalla Higher Ground Productions, compagnia fondata dainsieme alla moglie Michelle. American Factory non è l'unico documentario nella lista diche aggiunge anche il-concerto su Aretha Franklin Amazing Grace e Apollo 11. I gusti dell'ex Presidente sono piuttosto ...

