Band Aid | “Do They Know It’s Christmas”|Needle

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Fagli sapere che è Natale? Questa l’affermazione decisa in quello che è stata la canzone di Natale socialmente più importante e coinvolgente nella storia della musica. All’inizio di novembre 1984, Bob Geldof (leader dei Boomtown Rats) vede un documentario di Michael Buerk sulla BBC che mostra il dramma della fame in Etiopia che sta uccidendo migliaia di persone, soprattutto bambini. Decide che bisogna fare qualcosa. Immediatamente telefona a Sting dei Police e prospettano di fare un disco per raccogliere fondi. Poi chiama Midge Ure degli Ultravox per scrivere insieme il pezzo: Bob il testo e Midge la musica. Pochi giorni dopo, Geldof, invitato nel programma di Richard Skinner su BBC Radio 1, invece di fare promozione ai suoi Boomtown Rats, sceglie di parlare solo dell’idea di fare questo disco per aiutare l’Etiopia. Quando andai a trovarlo a casa sua, un paio di anni ...

