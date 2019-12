Banca Etruria: consulenze d’oro, a processo Pierluigi Boschi e altri 13 indagati (Di lunedì 30 dicembre 2019) Nel mirino del nuovo processo che si aprirà per contestare ai 14 imputati la Bancarotta colposa ci sono le consulenze decise dal cda tra il giugno e l'ottobre del 2014 in vista di una possibile fusione di Banca Etruria con un altro istituto di credito Leggi la notizia su firenzepost

petergomezblog : Banca Etruria, Pier Luigi Boschi e altri 13 ex dirigenti a processo per bancarotta colposa - fanpage : Banca Etruria, Pierluigi Boschi a processo insieme ad altri 13 ex dirigenti per bancarotta colposa - MediasetTgcom24 : Crac Banca Etruria, 14 ex dirigenti a processo: c'è anche Pierluigi Boschi #BancaEtruria -