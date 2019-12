Banca Etruria, 14 rinviati a giudizio in un secondo filone dell’inchiesta: c’è anche il padre della Boschi (Di lunedì 30 dicembre 2019) Bancarotta Banca Etruria, 14 rinviati a giudizio: anche il padre della Boschi La procura di Arezzo ha aperto un secondo filone nell’inchiesta sul crac di Banca Etruria, autonomo rispetto al maxi-processo già in corso con 25 imputati, e ha rinviato a giudizio 14 ex dirigenti e membri dell’ultimo cda dell’istituto Bancario: tra quelli c’è anche Pierluigi Boschi, padre dell’ex ministro Maria Elena Boschi. Il reato contestato ai 14 rinviati a giudizio è di Bancarotta colposa. Al centro delle indagini degli inquirenti ci sono presunte consulenze assegnate per trovare un partner alla Banca, che però hanno portato al crac di Etruria. È la prima volta che il padre di Maria Elena Boschi – oggetto negli ultimi anni di una forte campagna da parte delle opposizione e di parte dell’opinione pubblica – finisce ufficialmente a processo nel caso della ... Leggi la notizia su tpi

