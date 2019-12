Ballerina, trama e curiosità del film d’animazione (Di lunedì 30 dicembre 2019) Lunedì 30 dicembre su Rai1 alle 21.25 va in onda in prima visione il film d’animazione franco-canadese Ballerina diretto da Eric Summer e Eric Warin. Ballerina, trailer Ballerina, trama Giovani orfani in Bretagna, Félicie e Victor fuggono a Parigi per realizzare i propri desideri: lei sogna di diventare Ballerina, lui si immagina grande inventore. Entusiasti e ottimisti come la Parigi di fine Ottocento, comprendono presto che per realizzare i sogni bisogna impegnarsi molto. Félicie trova un’insegnante e un’amica in Odette, étoile caduta in disgrazia e una rivale temutissima, Camille, la cui madre, Madame Le Haut, è pronta a tutto pur di assicurare un ruolo alla figlia ne Lo Schiaccianoci. Ballerina, curiosità Nella versione italiana, la colonna sonora di Ballerina comprende la canzone Tu sei una favola interpretata da Francesca Michielin. Nel video del brano ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

