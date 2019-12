Ballerina, il film d’animazione franco-canadese: trama, cast e streaming (Di lunedì 30 dicembre 2019) Ballerina, il film d’animazione franco-canadese: trama, cast e streaming Chi ha detto che i film d’animazione sono soltanto Disney? Nel 2016, nelle sale è arrivato Ballerina, una produzione franco-canadese diretta da Eric Summer ed Eric Warin. Nella versione italiana, la colonna sonora del film comprende anche Tu sei una favola di Francesca Michielin. Mentre in Francia e in Canada Ballerina è uscito nel 2016, in Italia è arrivato nel 2017. Ma di cosa parla il film? Qual è la trama? E chi sono i doppiatori? Chi vediamo nel cast? Ballerina, la trama del film La protagonista si chiama Félicie, è una piccola orfana della Bretagna e sogna di fare la Ballerina. La danza è la sua più grande (se non unica) passione. Supportata dall’amico Victor, che vuole diventare un inventore, mette in piedi un piano di fuga per lasciare l’orfanotrofio e andare a vivere a Parigi, la ... Leggi la notizia su tpi

MontiFrancy82 : Lunedì 30 dicembre su Rai1 alle 21.25 andrà in onda in prima visione il film d’animazione franco-canadese… - SMSNEWSOFFICIAL : Lunedì 30 dicembre su Rai1 alle 21.25 andrà in onda in prima visione il film d’animazione franco-canadese… - zazoomblog : Ballerina trama e curiosità del film d’animazione - #Ballerina #trama #curiosità -