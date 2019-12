Ballerina film stasera in tv 30 dicembre | cast | trama | streaming

Leggi la notizia su cubemagazine

Ballerina è il film in tv lunedì 30 dicembre 2019 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. 

Ballerina in tv: cast
La regia è di Eric Summer e Éric Warin. Il cast è composto da Elle Fanning, Dane DeHaan, Emanuela Ionica, Alex Polidori, Eleonora Abbagnato, Federico Russo, Sabrina Ferilli, Francesco Prando.

Ballerina in tv: trama
Siamo in Francia, alla vigilia dell'Esposizione Universale del 1889. La giovanissima Félicie, appassionata di danza, vive in un orfanotrofio della provincia condividendo la sua vita con il suo migliore amico, Victor, anche lui con un grande sogno quello di diventare inventore. Insieme i due ragazzi riescono a fuggire alla volta di Parigi. Félicie sogna di entrare all'Accademia del Teatro Dell'Opera.

