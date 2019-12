Avete mai visto la moglie di Claudio Marchisio? Bellissima ed elegante [FOTO] (Di lunedì 30 dicembre 2019) Da tanti anni al fianco di Claudio Marchisio, Roberta Sinopoli è la Bellissima moglie del calciatore. Un passato da ex tennista, due figli e un legame indissolubile, ecco chi è la moglie del “Principino“. Ecco chi è Roberta Sinopoli, la moglie di Claudio Marchisio FOTO Classe 1985, Roberta Sinopoli è la moglie di Claudio Marchisio. I due si sono incontrati in una discoteca, ma in quell’occasione, Claudio aveva detto una bugia innocente: “La prima volta che ci siamo visti in discoteca mi ha detto che studiava economia. Per sei mesi l’ho trattato da tappetino, poi una sera siamo usciti e da lì è iniziato tutto“, ha rivelato Roberta. Dopo mesi di corteggiamento i due non si sono più lasciati: sposati nel 2008, la coppia ha due figli, Davide e Leonardo. Roberta ha alle spalle una carriera da tennista; un vera campionessa, tanto da essere stata selezionata per ... Leggi la notizia su velvetgossip

RaiUno : Avete mai sentito parlare di 'Basso Sgradimento' ?? Scoprite uno dei primissimi 'show' di @CarContiRai nell'intervis… - RaiTre : “Stasera vi racconteremo, come non avete mai visto e mai ascoltato, di Pëtr Il'ic Cajkovskij”. @eziobosso… - reportrai3 : voi avete messo una telecamera. Ogni quanto andavate a prendere queste immagini? «In quel posto mai. Ci sono gli a… -