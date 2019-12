Avete mai visto il fratello di Zac Efron? Due gocce d’acqua (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il suo nome è Dylan Efron ed è il fratello di Zac Efron. Papà David Efron e mamma Starla Baskett devono avere, nel proprio codice genetico, qualcosa che ha a che fare con la bellezza se, entrambi i loro figli, sono venuti su in modo così esteticamente impeccabile. Sì, perché la star di High School Musical non è necessariamente il più bello della famiglia: Dylan ha un bacino di fan davvero ampio e molto è dovuto al suo aspetto esteriore. Il suo profilo Instagram – dove lo trovate con il nickname di @dylanEfron – conta oltre 600mila follower. Chi è Dylan Efron, il fratello di Zac Efron Dylan Efron, il fratello di Zac Efron, è nato a San Luis Obipso, in California, il 6 febbraio 1992. Il ragazzo ha quindi 27 anni, ed è prossimo a compierne 28. Zac, invece, ne ha ben 5 di più (è infatti nato nella medesima località il 18 ottobre 1987). Dylan è quindi, tra i due, il fratello minore. Anche ... Leggi la notizia su velvetgossip

