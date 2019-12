Avellino, si profila un clamoroso ritorno: il punto sul mercato (Di lunedì 30 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Dopo il mercato estivo fatto fretta in furia, l’Avellino si prepara per quello invernale. Terminate le vacanze si attende l’incontro tra il presidente Izzo, il dg Martone e il tecnico Capuano, una riunione che servirà a capire come e dove muoversi alla riapertura delle trattative, il prossimo 2 gennaio. Il tutto in attesa dell’ufficialità del ritorno in Irpinia di Musa nel ruolo di ds. Tra i rinforzi chiesti dal tecnico di Pescopagano figura un portiere. Tonti solo nel finale di girone ha dimostrato di dare sicurezza, ma non al punto di strappare la fiducia del tecnico. Fiducia persa invece per Abibi che potrebbe lasciare l’Avellino in netto anticipo. Tra i tanti profili vagliati il nome nuove porta a Ioime del Potenza. Il secondo nome per il nuovo guardiano dei pali dell’Avellino è Forte estremo difensore attualmente in ... Leggi la notizia su anteprima24

Avellino profila Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Avellino profila