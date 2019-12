Avellino, Capuano come Ferguson: raggiunta l’intesa per il prolungamento (Di lunedì 30 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Ezio Capuano resterà l’allenatore l’allenatore dell’Avellino fino al 2022. Nei giorni scorsi il tecnico dei lupi ha incontrato la proprietà guidata da Luigi Izzo. Incontri che hanno portato al rinnovo contrattuale fino al 2022 con annessi premi ed addirittura il rinnovo fino al 2024. Capuano potrebbe ricoprire il ruolo di un top manager. Ruolo, facendo le dovute proporzioni, simile ad Alex Ferguson ai tempi del Manchester United. Adeguamento contrattuale anche per il vice Giuseppe Padovano. Nei prossimi giorni ci sarà l’annuncio ufficiale da parte del club irpino. L'articolo Avellino, Capuano come Ferguson: raggiunta l’intesa per il prolungamento proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

