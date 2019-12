Autostrade: Mit, da Aspi disponibilità calo pedaggi liguri, impatto stimato di 10 mln (Di lunedì 30 dicembre 2019) Roma, 30 dic. (Adnkronos) – Aspi “ha manifestato la disponibilità a valutare misure di riduzione dei pedaggi sulla tratta autostradale ligure per un impatto stimato di 10 milioni”. E’ quanto emerge al termine della riunione al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per gestire le emergenze sulle Autostrade di liguria, Marche e Abruzzo.Il Mit, si legge in una nota, “ha richiesto che, in circostanze di analogo disagio su tutte le altre tratte gestite, il concessionario adotti uguali misure di agevolazione tariffaria”.L'articolo Autostrade: Mit, da Aspi disponibilità calo pedaggi liguri, impatto stimato di 10 mln CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

