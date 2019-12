Autostrade liguri senza pace, cade parte di volta di una galleria. Ministero convoca Autostrade per l’Italia (Di martedì 31 dicembre 2019) Non c'e' pace per le Autostrade in liguria. Dopo le code chilometriche in A10, fino a 25 km, che si si sono registrate nei giorni scorsi nel tratto tra Genova e Savona, per la presenza di numerosi cantieri, e' crollata parte della volta della galleria Berte' in A26, la Genova - Gravellona Toce. E' avvenuto nel tardo pomeriggio. Lastre di cemento sono cadute sulla corsia centrale delle tre su ci si viaggia in quel tratto. Solo per un caso nessun mezzo e' stato investito. Il tratto da Masone fino al bivio A26-A10 e' stato chiuso con uscita obbligatoria a Masone. La A26 ha aveva fatto parlare di se' nelle settimane scorse quando, per intervento della procura di Genova, era stata chiusa per verificare la staticita' di due viadotto del tratto genovese, il Fado e il Pecetti. Seguirono polemiche perche' l'intervento isolava la liguria da Milano e il nord-ovest, poi le verifiche hanno ... Leggi la notizia su ilfogliettone

