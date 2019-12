Autostrade, la maggioranza (tranne i renziani) dopo il crollo del soffitto della galleria sulla A26: “Ora basta la misura è davvero colma” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il crollo parziale del soffitto della galleria Bertè lungo la A26 Genova-Gravellona Toce compatta la maggioranza sul tema della revoca delle concessioni autostradali. “Misura colma” per M5s e Leu, ferma presa di posizione di un big del Pd come Andrea Orlando. A tacere è solo Italia Viva. Eccezion fatta per i renziani, dunque, l’ultimo fatto di cronaca che riguarda Autostrade provoca reazione unanimi tra le forze che sostengono il governo Conte 2. E si fa sentire anche un membro dell’esecutivo: “Ancora la A26, ancora in Liguria, ancora Autostrade. E c’è ancora chi sulla revoca delle concessioni tentenna, o chi usa toni minacciosi che sanno di ricatto”, scrive il sottosegretario alle Infrastrutture Roberto Traversi, del M5S. Per Sergio Battelli, deputato ligure del Movimento, si tratta “dell’ennesimo, incredibile disastro che, solo per ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

