Autobus in fiamme a Torino | l’autista si salva e lancia l’allarme

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Paura in corso Orbassano a: undella linea 5 è andato inpoco dopo essere uscito dal deposito. Fortunatamente, però, l’autista si è accorto dell’incendio e dopo essersi messo in salvo hato immediatamente l’allarme. I Vigili del Fuoco sono giunti rapidamente sul posto per domare il rogo Secondo le prime informazioni, inoltre, non ci sarebbe nessuna persona ferita. I carabinieri, tuttavia, stanno cercando di risalire alle cause che possono aver scatenato l’incendio. Nel frattempo, inoltre, la Procura torinese ha aperto un fascicolo senza indagati per lesioni colpose e per incendio.inNelle prime ore di lunedì 30 dicembre undella linea 5 è andato inin corso Orbassano in pieno centro a. Secondo le prime informazioni, però, non ci sarebbero feriti. L’autista, infatti, non appena ...

luc_sca : RT @claudio_2022: È il 23° bus che va a fuoco nel 2019 L'azienda riferisce di 23 episodi nell'anno in corso contro i 49 del 2018 Si miglior… - dar_casartelli : RT @claudio_2022: È il 23° bus che va a fuoco nel 2019 L'azienda riferisce di 23 episodi nell'anno in corso contro i 49 del 2018 Si miglior… - gianni87605522 : RT @claudio_2022: È il 23° bus che va a fuoco nel 2019 L'azienda riferisce di 23 episodi nell'anno in corso contro i 49 del 2018 Si miglior… -