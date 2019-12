Australian Open 2020 | Kei Nishikori alza bandiera bianca | forfait del giapponese

Leggi la notizia su oasport

Kei Nishikori non parteciperà agli Australian Open 2020, primo Slam della stagione di tennis in programma dal 20 gennaio al 2 febbraio. Il 29enne giapponese ha dovuto dare forfait perché il suo gomito destro non è ancora al meglio. L'ex numero 4 del ranking ATP non gioca un incontro dal primo turno degli US Open, si è sottoposto a un'operazione per risolvere il problema fisico ma non è riuscito a recuperare per essere presente a Melbourne e cercare di farsi strada nel torneo dove vanta come miglior risultato i quarti di finale raggiunti in quattro occasioni (l'ultima propria nel 2019). Il finalista degli US Open 2014, bronzo alle Olimpiadi di Rio 2016 e attuale numero 13 al mondo, cercherà di recuperare per essere protagonista nel resto della stagione.

