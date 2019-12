Attentato sventato a San Pietroburgo grazie agli Stati Uniti (Di lunedì 30 dicembre 2019) In un comunicato stampa ufficiale il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin ha ringraziato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e l’agenzia di sicurezza federale degli Usa per una soffiata che ha permesso di sventare una serie di attentati terroristici. Gli attacchi, che si sarebbero dovuti compiere nella città baltica di San Pietroburgo, avrebbero dovuto interessare più punti della città e l’intervento dell’unità investigativa americana ha permesso alle forze dell’ordine russe di intervenire in tempo per evitare il compiersi degli attentati. Nell’azione sarebbero Stati coinvolti due cittadini russi con l’intenzione di colpire la città russa durante le celebrazioni del Capodanno, col rischio di coinvolgere un numero molto alto di persone. Nonostante il clima teso che interessa le due Nazioni per le questioni riguardanti il gasdotto ... Leggi la notizia su it.insideover

