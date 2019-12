Atletica, il 2020 dell’Italia e una risalita che deve proseguire. Ma alle Olimpiadi anche una sola medaglia sarà un successo (Di lunedì 30 dicembre 2019) L’Italia sta cercando di uscire dal tunnel di una crisi ormai decennale, la luce in fondo al labirinto fatica ancora a intravedersi e risalire la china si sta rivelando decisamente più complicato del previsto ma la nostra Atletica leggera ci sta provando passo dopo passo, come una piccola formichina che cerca di raccogliere ogni singola briciola e di fare strada. La nostra Nazione è chiaramente lontana dai fasti di un tempo, i Paesi più all’avanguardia sono estremamente lontani, l’azzurro è spesso soltanto una timida comparsa nelle competizioni internazionali come testimoniano i risultati abbastanza deludenti delle ultime delusioni: zero medaglie alle Olimpiadi di Rio 2016 e ai Mondiali 2017, un solo alloro nella rassegna iridata del 2019 ma in specialità non inserita nel programma a cinque cerchi. Qualcosa si è mosso comunque a livello di risultati come testimoniano ... Leggi la notizia su oasport

