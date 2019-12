Atalanta, Ilicic: «Anno fantastico. Mai vista una tifoseria così» (Di martedì 31 dicembre 2019) L’attaccante dell’Atalanta Ilicic ha parlato del 2019: «È stato un Anno fantastico. Nel 2020 ripartiamo forte» Josip Ilicic ha tirato le somme del 2019: «È stato un Anno fantastico. Sono legato molto alla città e ai tifosi, ho capito subito che è un posto perfetto per me. Mai visto una tifoseria del genere, ho giocato in ambienti caldi. Il livello è altissimo. Io mi impegno al meglio per la squadra, per rappresentare al meglio la società». «Abbiamo regalato tante partite, anche per colpa mia. Ripartiamo forte, ci aspettano altri 4-5 mesi tosti», ha concluso l’attaccante dell’Atalanta ai microfoni di Bergamo TV. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

