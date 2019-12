Atalanta, buone notizie: Zapata si allena col gruppo (Di lunedì 30 dicembre 2019) Atalanta, la ripresa dei lavori porta una buona notizia a Gian Piero Gasperini: Duvan Zapata si allena con il gruppo La ripresa dei lavori a Zingonia regala una bellissima notizia a Gian Piero Gasperini. Come riportato dal sito ufficiale dell’Atalanta, infatti, Duvan Zapata è tornato ad allenarsi con il gruppo. Il colombiano, quindi, fa sperare i tanti tifosi nerazzurri e l’allenatore dell’Atalanta su un suo ritorno in campo in tempi brevi per essere al meglio negli ottavi di Champions League contro il Valencia. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

Inter_Rompi : @RisorgINT @Inter Non sono ottuso e so che comunque ha sempre dovuto operare in ristrettezze, e se guardiamo ha fa… - Achab94 : @Rariooo98_ @smxworld Io ero qua solo a ricordarti dove stai. -21 e con 5 pere dall'Atalanta. Poi magari a fine sta… - WuMaPaddei : Buone feste @valenciacf_en. Ci vediamo in @ChampionsLeague. @Atalanta_BC! -